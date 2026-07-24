Bahçeli'den Lozan Mesajı: Taviz Verilmeyecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde yayımladığı mesajda, antlaşmayı çarpıtanların Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya çalışan sömürge bakiyeleri olduğunu belirterek, Lozan'ın ilke ve esaslarından taviz verilmeyeceğini vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşmasının yıl dönümünde mesaj yayımladı.
Bahçeli, MHP'nin sanal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı