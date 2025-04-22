Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'savaş ilan ederim' açıklamasını eleştirerek, bu ifadenin mantıksız ve skandal olduğunu belirtti.
Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın "savaş ilan ederim" açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika