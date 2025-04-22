Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın "savaş ilan ederim" açıklaması ise sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika