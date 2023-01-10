Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisini Sinan Ateş cinayetine sessiz kalmakla suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. MHP ve Ülkü Ocakları, Ateş'in cinayetine sessiz kaldıkları ve açıklamalarında üstü kapalı ifadeler kullanmakla eleştirilirken, partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok çarpıcı açıklamalar geldi.

"ÜLKÜ OCAKLARI HAİN BİR KUŞATMA ALTINA ALINDI"

Kendisini Sinan Ateş cinayetine sessiz kalmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen MHP lideri Bahçeli, "Dikkat, temkin, sabır, uyanıklık şarttır. Kimse unutmasın kurt kışı atlatır, yediği ayazı unutmaz. Biz bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, töhmet altında bırakıldı. Ülkü ocakları hain bir kuşatma altına alındı. Şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SUSKUN DEĞİLİM, GEREKLİ NOTLARI ALIYORUM"

Kılıçdaroğlu'na da sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği doğdu. Suskunluğumuz asaletimizdendir, bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye... Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN

Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Gel tek bir evladımı al yüreğin kaç okka görelim. Teşvik edici kışkırtmalara kapalıyız. Türkiye'yi kavga iklimine çekmek isteyenler şerefsiz kere şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz. Biz bir işin önüne değil arkasına ve sonuna bakarız. Bütün kirli çamaşırları, gavur uzantılarını bir bir teşhis ediyoruz."