Bahçeli'den İmamoğlu'na çok sert sözler: Cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysan mertçe itiraf et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Karadeniz gezisine ilişkin eleştirilere "Vız gelir tırıs gider" diyerek yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi.

"İBB BAŞKANI BAYRAM GÜNÜ KARADENİZ'DE NE ARIYOR?"

İmamoğlu'nun gezi otobüsünde gazetecilerle verdiği fotoğrafa değinen MHP lideri, "Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? İstanbul Belediye Başkanı Bayram gününde Karadeniz'de ne aramaktadır?" dedi.

"İSTANBUL İSTANBUL OLALIM BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ"

Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "İBB Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle mitingler düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır. Bizim anlayamadığımız, can alıcı husus bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Bu belediye başkanı nereye gidiyor, hangi gizli gündemlerin peşinden sürükleniyor. İstanbul'u yüzüstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? Bu şahıs Cumhurbaşkanı adaylığı için sorulan soruya, 'Bu milletin işidir' cevabını vermek suretiyle Genel Başkanı'yla çatışmaya girmekte beis görmemiştir. İBB Başkanı şayet Cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul, İstanbul olalı böylesi zillet ve hezimet ne görmüş ne yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek olan İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir, kaderiyle baş başa bırakılmıştır."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Huzurumuzu kaçırmak, iç barış ortamımızı karıştırmak isteyenler bayramda iyice su üstüne çıkmışlardır. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Sığınmacılar konusunun kaşınmasıyla ilgili bir tertip ve tezgah planlanmaktadır. Elbette Türkiye sığınmacı kampı değil, Anadolu'nun kültürü korunmalıdır. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı teşvik eden gruplara karşı uyanık olmak şarttır. Biz gelecek nesillere bir vatan emanet etmekle yükümlüyüz.

"TÜRKİYE'NİN YARINLARDA SIĞINMACI SORUNU OLMAYACAKTIR"

Türkiye'nin sığınmacı akınına karşı aldığı tedbirler önemlidir. Sığınmacı sorunu kapalı devre çalışan grupların yönlendirilmesine açıktır. Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon 10 milyon olarak gösteriyor. Bunlar yalandır, devletin kayıtları doğrudur. Ülkemizde 5 milyon 690 bin yabancı bulunmaktadır. Sığınmacı sayısı 4 milyon 292 bindir. 2017 yılından bu yana Suriyeli sığınmacılara yeni katılım olmadığı anlaşılmaktadır. Hiçbir sığınmacıyı elinde hançerle bekleyenlere teslim edemeyiz. Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu olmayacaktır. Yabancı düşmanlığıyla siyaset yaptığını düşünenler Türk milletinin soylu duruşunu bilmeyenlerdir.

"HER TÜRLÜ SORUNU MİLLİ VE MANEVİ TECRÜBEYLE ÇÖZECEK CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Cumhur İttifakı ne yaptığının farkındadır. Gerginlik çıkararak düşmanlığa yatırım yapanlar art niyetlidir. Her türlü sorunu milli ve manevi tecrübeyle çözecek parti MHP'dir, Cumhur İttifakı'dır. Biz evimizin önünde gecekondu dikmeye hazırlanan siyaset simsarlarına izin vermeyiz. Türk milliyetçiliği yabancı düşmanlığını elinin tersi ile iter. Hiç kimse rol çalıp bizim fikriyatımız üzerinden ahkam kesmeye teşebbüs etmesin.

"HİÇBİR MASUMU HANÇERLE BEKLEYEN CELLATLARA TESLİM EDEMEYİZ"

Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemeli, yakalananlar hemen ülkelerine gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez, ülkelerine dönüşleri el birliğiyle, insan haklarına muvaffak şekilde, hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir. Suriye Devlet Başkanı'nın ilan ettiği genel af kararı mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir gelişmedir. Hükümetin uygulayacağı her politikayı destekleyeceğimiz bilinmelidir. Hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi vahşete ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır."