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Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın

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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklamasına "Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli kurultayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili söylediği "Son seçimim" sözüyle ilgili konuştu.

"YENİ YÜZYILIN KURTARICI LİDERİ OLARAK SİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kurultayda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için Meclis'in seçimleri yenileme kararı alabileceğine işaret etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (31)

Ser Dar:

Reis giderse bozkurtlar sahipsiz kalır...en az bir 20 yıl daha sizleri ekranlarda, kürsülerde, mitinglerde görmek istiyoruz. Hedef 2044 !

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Ser Dar:

eyyy yorumuma eksi puan verenler ! vazgeçtim HEDEF 2054 !!!

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Erhan Sarac:

Pinokyo konuşuyor , iyi kuklasın

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Cemalettin Doğan:

Gitme reisim. Bizi yalnız bırakma.

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Hakan Celik:

en basitinden İliçteki maden kazasında pikap bulundu,ölüler de giden seneye bulunur.Gerçekten son seçiminiz olsun

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Tolga Sacikara:

Gidip cumhurbaşkanı arayacak değil mi,? Yav sizin içinizde o kadar büyük bir Erdoğan düşmanlığı var ki, sizlere Erdoğan ı devirmek için her yol mübah!! Yazıklar olsun

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Hakan Celik:

afad kimin elinde ,çevre bakanlığında murat kurum yok muydu?,çed raporuna kim onay verdi?Bu düşmanlık değil ; aklımı kullanıp eleştiriyorum.Peki makarna fiyatı neden ekmekten ucuz olduğunu sorgulayabilir misinin bay tolga?

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Hakan Celik:

anladık tolga ekmeğinin peşindesin;ama bu halk senin bildiğinin aksine onurlu bir halktır.

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FAKIR VATANDAS:

profesöre tanınan yaş sınırı herkese her yerde olmalı

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Mehmet Varol:

profoserlerin emaklilik yaşı 70 oldumu

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