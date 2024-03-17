Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli kurultayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili söylediği "Son seçimim" sözüyle ilgili konuştu.

"YENİ YÜZYILIN KURTARICI LİDERİ OLARAK SİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kurultayda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için Meclis'in seçimleri yenileme kararı alabileceğine işaret etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım." ifadelerini kullanmıştı.