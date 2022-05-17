Bahçeli'den Canan Kaftancıoğlu yorumu: CHP İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır - Haberler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kürsüye çıktı. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Bahçeli, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onaması hakkında da konuştu.

"KILIÇDAROĞLU SUSMA, SİNME, SAKLANMA"

Bahçeli açıklamasında "Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleriyle İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını görmüş olduk. CHP'nin İstanbul İl Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılayarak suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibarıyla zanlının hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir: Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza, 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek cesareti göster" dedi.

"SİYASET YOLU KAPANMIŞTIR"

Açıklamasının devamında "CHP İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır" diyen Bahçeli, "Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Siyaset suçun ve suçlunun himaye edileceği alan olamaz" şeklinde konuştu.