Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın

Bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Partinin başında devam et" çağrısında bulundu.

"AKŞENER, AYRIŞMA KARARINDAN VAZGEÇMELİ"

27 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener'e seslenen Bahçeli, "Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'daki olağanüstü kongre. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık siyasi hayatı boyunca bu tür davranışları yaşamıştır. Ayrışmalar olmuştur fakat sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalmayı başarmıştır. Şimdi önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bunlar en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamına, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

"İSTİŞARE İLE PARTİLERİNİ GÜÇLENDİRSİNLER"

Açıklamasının devamında Akşener'e ve ekibine istişareyle partilerini güçlendirmeleri önerisinde bulunan Bahçeli, "Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan, siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren olağan kongreyle genel başkan seçeceğine istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum" şeklinde konuştu.