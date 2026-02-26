Haberler

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 72'nci yaş gününde 72 gül ve tablo gönderdi.

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutlayarak 72 gülden oluşan bir buket gönderdi. Bahçeli ayrıca Erdoğan'a, İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah ismi, alt kısmında Hz. Muhammed ismi yer alan, harita içinde Fetih Suresi 1 ve 2'nci ayetleri bulunan, köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan tabloyu gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
