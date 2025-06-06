Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor

Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
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Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
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Bayram sabahı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye'ye yürüyoruz. Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir. Bütün siyasi partilerimiz, böyle bir süreci kucaklamalı, Toplumsal gerginliğe gerek duyulmamalıdır. Darbe yasaları yok edilmelidir. Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor" dedi.

Kurban Bayramı'na başkentte giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli "Bugünkü bayram acılı dönemlerin çok ötesindedir. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz.

"GENÇLİK ÜZERİNDE OYUNDA SON VERİLMELİ"

Bütün siyasi partilerimiz, böyle bir süreci kucaklamalı, Toplumsal gerginliğe gerek duyulmamalıdır. Gençlik üzerinde oyuna son verilmeli. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.

"SEÇİM SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR"

Darbe yasaları yok edilmelidir. Milli iradeye dayalı bir kurucu anayasa anlayışı çerçevesinde yeni bir anayasa ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Seçim sistemi gözden geçirilmelidir. TBMM'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğün güncellemek gerekir. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır.

"BÜTÜN PARTİLER TÜRKİYE İÇİN TÜRKİYE PARTİSİ OLMALIDIR"

Başka ülkelerin tesiri altında kalarak kutuplaşmaya ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Bütün partiler Türkiye için Türkiye partisi olmalıdır. Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıkadirozerr:

türkeş bir kalksaydı mezrdan varya …

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Hayırlı bayramlar.Bir vatandaş olarak soruyorum.Bu adam bakan mı,işi ne.İktidar partisinin sözcüsümü.Birşey söyledimi ona odaklanıyorlar.İnşallah bayramdan sonra deprem olmaz.Sizden büyük Allah var.

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Haber Yorumları7chr9jxb9b:

Allah Devlet Bahçeliye uzun ömür versin. Bu milletin ve bu devletin ona daha çok ihtiyacı var. Allah işlerini kolaylaştırsın

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Haber YorumlarıAbdullah:

Bayramdan sonra TBMM'nin tek görevi var. O da sandığı milletin önüne koymak! Seçimden sonra oluşan milli iradenin gerçek temsilcileri milletin ne istediğine göre hareket etme!i! Sandığa giderken siyasiler iki yüzlü münafık olmamalı. Millete ne yapmak istediklerini anlatmalı. Bunu seçim beyannamesine yazmalı.Millete hesap vermeli! Dün kara dediklerine bugün almaşık dememeli. Siyaset meydani sirk yeri degildir. İp atma, ipten atlama yeri hiç değildir.

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Haber YorumlarıJulia Kate:

Adaletsizliği dış kaynak kullanarak gerçekleştirirken ilerleme iddia edemeyiz. Eşitliğin sınırları olmamalıdır. Olumlu tarafı, ticaret bana güç verdi—Telegram'da 433 bin doların üzerinde kazanç elde etmemi sağlayan Pro Shelton'a (@Sheltonsignal1) teşekkürler.

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