Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuşacak

Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuşacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı partisinin TBMM Grup Toplantısı'na ilk kez katılacak. Toplantı yarın saat 10.45'te başlayacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Yarın yapılacak MHP Meclis Grubu Toplantısı, saat 10.45'te başlayacak.

SON OLARAK 28 OCAK'TA GRUP TOPLANTISI YAPMIŞTI

Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle MHP, 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısı düzenleyememişti. 27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis'ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapan Bahçeli, geçtiğimiz hafta da grup toplantısına katılmamıştı.

BAHÇELİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "MHP TBMM Grup Toplantımız 24 Haziran 2025 Salı günü (Yarın) Saat: 10.45'te yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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