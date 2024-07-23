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Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

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MHP genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyen Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davası nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği 154 isme de seslendi. Elindeki listeyi kameralara gösteren Bahçeli "Bazı çevreler MHP'ye suçlamalarda bulundu. Bu dosyalar elimizdedir. O 154 kişinin hangi gün, hangi saatte, kimlerle ne konuştukları elimizdedir. Bu kişilerle hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.

Mhp Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Sinan Ateş cinayeti nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği ve aralarında gazeteci, hukukçu ve siyasetçilerin olduğu 154 kişilik isim listesini basın mensuplarına gösteren MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti; "Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum.

Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır.

"HUKUK ZEMİNİNDE MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar.

"BİZİM HEDEFİMİZ ADALETTİR"

Sizler cevap verdiğiniz taktirde, 'bizi hedef gösteriyor' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla dün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu listeyi Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu köşesine taşımıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Sinan Ateş MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Erol Birol :

Düş bu milletin yakasından artık. Genç politikacılar istiyoruz. Ayakta zor duruyorsun.

71
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Savas Ozturk:

Keşke ayakta zor dursa sadece artık çok saçmalamaya başladı

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Zübükzade:

insanlar ev kirasını zor ödüyor haberiniz varmı sayın devret bahceli

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yanıtYanıtla
Selim Demir:

zübükkmü

yanıt7
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Savas Ozturk:

Koltuğu sallantıda tedirgin oldu

31
8
yanıtYanıtla
Vakkas Şahan:

Ekonomi iyi????????????????

10
7
yanıtYanıtla
SUNSET null:

en son ne zaman bir konsere gittin? ne zaman bir sanatçıya ödül verdin dede?

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Yilmaz Haydar:

gercek hukuk zeminiyse tamam ama zanetmem

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0
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