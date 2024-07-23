Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

Mhp Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine Sinan Ateş cinayeti nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği ve aralarında gazeteci, hukukçu ve siyasetçilerin olduğu 154 kişilik isim listesini basın mensuplarına gösteren MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti; "Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum.

Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır.

"HUKUK ZEMİNİNDE MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar.

"BİZİM HEDEFİMİZ ADALETTİR"

Sizler cevap verdiğiniz taktirde, 'bizi hedef gösteriyor' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla dün yeniden gündem olan MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde, gazeteci ve parti genel başkanlarının da olduğu 154 isimden şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu listeyi Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Terkoğlu köşesine taşımıştı.