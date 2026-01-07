Haberler

Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi

Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi Haber Videosunu İzle
Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izletip hükümete seslendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da sanal kumar bağımlılığı nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşayan 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, paylaştığı veda videosunun ardından yaşamına son verdi. Olayın ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çelik'in videosunu Meclis kürsüsünden izleterek hükümete "Nasıl sessiz kalırsınız, nasıl susarsınız?" sözleriyle tepki gösterdi.

  • 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle ailesine ait evleri ve yüklü miktarda parayı kaybettikten sonra intihar etti.
  • Şafak Çelik, intihar öncesi sosyal medyada ailesine ait evleri ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini belirten bir veda videosu paylaştı.
  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis kürsüsünde sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu izleterek hükümete seslendi.

Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son verdi.

İNTİHAR ÖNCESİ VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.

BABACAN KÜRSÜDEN O GÖRÜNTÜYÜ İZLETTİ

Olayın yankıları sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal bahis yüzünden intihar eden vatandaşın videosunu Meclis kürsüsünden paylaşarak hükümete seslendi.

"NASIL SESSİZ KALIRSINIZ, NASIL SUSARSINIZ?"

"Sizde hiç vicdan yok mu?" diyerek söze başlayan Babacan, "Videodaki bu vatandaşımız artık hayatta değil. Çünkü, bu videoyu çektikten sonra kendi canına kıydı. Yazık değil mi yahu? Nice canlar gidiyor. Nice ocaklar sönüyor. Bıktık bu hırstan, her şey para mı? İktidarın bu konuda kayıtsız kalması inanılır gibi değil. İktidardakiler! Size sesleniyorum! Sizde hiç vicdan kalmadı mı yahu? Nasıl sessiz kalırsınız, nasıl susarsınız? Ancak, herkes sussa da biz susmayacağız. Herkes alışsa da, biz alışmayacağız. Biz bu çürümüşlüğü kabul etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü: Pilot aranıyor
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar