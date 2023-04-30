Babacan: Metallica'yı, Rammstein'ı, Rihanna'yı yeniden dinleyeceğiz

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Millet İttifakı'nın 6 lideri bir mitingte ilk kez bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı mitingte, DEVA Partisi lideri Ali Babacan Türkiye'nin geçmişindeki kültürel başarılarına atıf yaparak Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin uluslararası etkinliklerde yeniden yer alacağını söyledi.

Millet İttifakı'nın altı liderinin ilk kez bir araya geldiği İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingte binlerce kişi toplandı. Altı parti lideriyle birlikte İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da tam kadro katıldığı mitingte, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu henüz konuşmadan kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin geçmişte Avrupa'da yer aldığı organizasyonlardan bahsederken, Millet İttifakı'nın kazanması halinde ülkenin yeniden Eurovision'a katılacağını ve ünlü müzik gruplarının tekrar Türkiye'de konser vereceğini söyledi.

"METALLICA, RAMMSTEIN, RIHANNA YENİDEN GELECEK"

Ali Babacan, dünyaca ünlü müzik gruplarının geçmişte Türkiye'de verdiği konserlere ve Sertab Erener'in Eurovision'daki birinciliğine değinerek: "14 Mayıs'ta Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. 2003 yılında Sertab Erener 'Everyway that I can' diyerek bize büyük bir gurur yaşatmıştı. Birinci olmuştuk. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı, U2'yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Yine dinleyeceğiz." dedi.