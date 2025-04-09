Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin yankıları sürüyor.

DİKKAT ÇEKEN BİR HAREKETE İMZA ATTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı sırada dikkat çeken bir harekete imza attı.

"RÜYALARINDAKİ OY PUSULASI BU"

Konuşma yaptığı kürsüde ekranlara özel olarak hazırladıkları bir oy pusulasını gösteren Babacan "İktidarın hayallerindeki, rüyalarındaki oy pusulası bu. Türkiye'yi getirmek istedikleri nokta da bu" ifadelerini kullandı.