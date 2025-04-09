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İBB'deki yolsuzluk soruşturması için bu ifadeyi ilk kez kullandı

Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin grup toplantısında konuştuğu sırada kürsüden "İktidarın hayallerindeki, rüyalarındaki tam olarak bu" sözleriyle gösterdiği oy pusulası gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin yankıları sürüyor.

DİKKAT ÇEKEN BİR HAREKETE İMZA ATTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı sırada dikkat çeken bir harekete imza attı.

"RÜYALARINDAKİ OY PUSULASI BU"

Konuşma yaptığı kürsüde ekranlara özel olarak hazırladıkları bir oy pusulasını gösteren Babacan "İktidarın hayallerindeki, rüyalarındaki oy pusulası bu. Türkiye'yi getirmek istedikleri nokta da bu" ifadelerini kullandı.

Babacan kürsüye oy pusulasıyla çıktı: Hayallerindeki tam olarak bu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdamınBiri:

lan bukalemun duruşun bile yok renk değişip duruyon. ne oldugu belli degil bunla davutoglu adınızı bılen yoktu siz kim

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Haber Yorumlarısuat kılıç:

Milletin hayali de bu. Seni H......

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Haber YorumlarıEvvab:

bizim gönlümüzdeki bu avanak. CHP nin pusulası ile karıştırma

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