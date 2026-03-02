Babacan, Erbakan'ı ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyet ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Ali Babacan ve Fatih Erbakan arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Babacan ve Erbakan, basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına değinerek, "Bölge için risk teşkil eden bir operasyondur. İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'a yaptığı saldırının hiçbir uluslararası hukuk kuralında yeri yoktur. Özellikle bölgedeki ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelere dönük İran'ın karşılık verdiği saldırılar çok sayıda ülkeyi de bu çatışmanın içerisine çekmiştir. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin çok dikkatli olması ve bu çatışmanın, bu savaşın kendi hudutlarımızın dışında kalması için gayret göstermesi gerekir. Baştan beri Türkiye'nin hava sahasının bu operasyonda kullanmasına asla izin verilmemesi çok önemli bir konudur ve bunun kararlılıkla devam ettirmesi gerekir" dedi.

ERBAKAN: OKUL BOMBALAYARAK GERÇEK YÜZLERİNİ GÖSTERDİLER

Erbakan, "En sıcak gündem maalesef Siyonist ittifakın, İsrail ve Amerika'nın komşu Müslüman ülke olan İran'a başlattıkları hukuksuz vahşi saldırı. Daha ilk günden gerçek yüzlerini ve kimliklerinin ne olduğunu bir ilkokulu ve bir hastaneyi bombalayarak göstermiş oldular. Türkiye'nin hava sahasının bu saldırılarda kullanılmaması son derece önemlidir. İsrail'e İran füzelerine karşı istihbarat sağlayan Kürecik Radar Üssü'ne bir an evvel el konulması ve yine İncirlik Üssü'nün de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine geçmesi son derece önemli" diye konuştu.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı