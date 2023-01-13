Babacan Altılı Masada'ki partilerin eşitlik durumuna ilişkin net konuştu: Eşit olmadığına yönelik çalışma ile seçime gidilirse herkes kendi yoluna

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı 'kendi kararımı uygularım' derse kriz çıkar" açıklamalarına, "Yüzde 1'lik partinin başkanına bu özgüven nereden geliyor?" eleştirileri geldi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a da masanın partilerinin eşit olup olmadığı soruldu. Babacan, "Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz. Eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilse o zaman her parti kendi yoluna" dedi.

Altılı Masa da son günlerde partilerin eşit olup olmaması tartışılıyor. Ahmet Davutoğlu'nun "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı 'kendi kararımı uygularım' derse kriz çıkar" açıklamalarına, "Yüzde 1'lik partinin başkanına bu özgüven nereden geliyor?" eleştirileri geldi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a da masanın partilerinin eşit olup olmadığı soruldu.

"ÖYLE BİR ŞEY VARSA GEREĞİNİ YAPALIM"

Babacan Medyascop'ta katıldığı programda, "Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz, öyle bir çalışmayla seçime gidilmez. eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilse o zaman her parti kendi yoluna. Bu partilerin hepsi eşitler olarak Masa'ya oturmuştur. Buna karşı olanlar varsa hemen söylesin, gereğini yapalım" dedi.

"22 TANE EYLEM PLANIMIZ VAR"

Kuruldukları ilk günden beri seçim sonrasına hazırlandıklarını vurgulayan Babacan "Türkiye tarihinde bunu gibi bir çalışma yapılmadı. 22 tane eylem planımız var. Pazar günü bunların lansmanını yapacağız. Seçimlerden sonra seçilecek bakanları en az 5 yıl meşgul edecek ev ödevi var" diye konuştu.

TEMEL HAKLAR EYLEM PLANI'NIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Temel Haklar Eylem Planı'yla ilgili konuşan Babacan, "Bu planda toplam 354 tane madde var. Bu maddelerin içerisinden üç tanesi tartışıldı. Diğer maddelerle ilgili görüşünüz var mı? Bu maddelerle ilgili ne diyorsunuz? Ses çok, çünkü sapasağlam çalışma. 'Anayasa'dan 'Türk' ifadesini çıkarıyorlar' diyorlar. Öyle bir şey yok. Eylem planlarımızda anayasanın ilk dört maddesinde değişiklik yaptığımız iddiaları yalan" dedi.