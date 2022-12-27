Babacan'dan 'HDP kapatılırsa vekilleri DEVA'ya geçecek' sözlerine yanıt

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Doğu'daki aşiret liderlerinden aldığını öne sürdüğü bir bilgiyi paylaştı. Sevigen, HDP'nin kapatılması durumunda yeni bir parti kurulmayacağını ve milletvekillerinin DEVA Partisi listesinden seçime gireceğini söyledi.

BABACAN'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Sevigen'in bu iddialarına DEVA Partisi cephesinden yanıt gecikmedi. Genel Başkan Ali Babacan, söz konusu iddiaları "Asılsız, topyekun yalan" olarak değerlendirdi.

"HDP MEŞRU BİR SİYASİ PARTİDİR"

Babacan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. 'Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız' diyorsunuz."