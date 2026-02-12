Haberler

Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"

Güncelleme:
CHP'li belediyelere yönelik rüşvet davasında suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, kirli para trafiğini anlattı. Aktaş, hakedişleri almak için rüşvet verdiklerini ve bunu kadayıf kutusunda gönderdiklerini iddia etti.

  • Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ödeme için kardeşinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini belirtti.
  • Aziz İhsan Aktaş, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim masraflarının kardeşlerine ödettirildiğini ve kendisinin 5,5 milyon TL ile 16 araç verdiğini kaydetti.
  • Aziz İhsan Aktaş, Temmuz 2024'te Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i temsilen eşi Celal Tekin'e 1 milyon lira verdiğini ve paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüğünü söyledi.

CHP'li belediye başkanının da yargılandığı 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası devam ediyor. Dün savunma yapan Aziz İhsan Aktaş, ticari faaliyetlerinin suç gibi gösterildiğini öne sürmüş, belediyelerden hakediş almak için rüşvet verdiğini iddia etmişti.

İFTİRACILARA CEVAP VERDİ

Duruşmada Aziz İhsan Aktaş ilk kez savunma yaptı. Aktaş söyledikleri için 'iftira' diyenlere de şöyle cevap verdi: "Paraları ne zaman, kime, kimin aracılığıyla verdiğimi söyledim. Söylediklerimle paraları teslim alanların HTS ve BAZ kayıtları eşleşti. Daha ne yapacağım? Paraların seri numarasını mı alacağım" Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ödeme için kardeşinden belediyeye 2 araba alınmasını istediğini belirten Aktaş, "Başkan yardımcı Alican Abacı'nın düğünü için üçüncü kişilerin hesabına para gönderildi, lüks araç alındı" dedi.

"16 ARAÇ VERDİK"

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçim masraflarının kardeşlerine ödettirildiğini kaydeden Aktaş, "5,5 milyon TL ve 16 araç verdik. Temmuz 2024'te Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i temsilen eşi Celal Tekin'e 1 milyon lira verdim. Paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm" diye konuştu.

Merve Yaz
Haberler.com / Politika
