Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Bakan Güler'e taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit düşen 5 asker nedeniyle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiğini mesajında "Acınız acımızdır" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında mağarada metan gazından etkilenen 19 askerden 5'inin şehit düşmesi dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e başsağlığı dileklerini iletti. Taziye mesajında hayatını kaybeden 5 şehidin haberini alınca derinden üzüldüğünü belirten Zakir Hasanov, "Acınız acımızdır. Teröre karşı yürütülen kararlı mücadelede her zaman kardeş Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız ve sizi tüm gücümüzle destekliyoruz. Şehit olan kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarını paylaşıyor ve ailelerine derin taziyelerimi iletiyorum. Tedavi gören askerlere ise en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için Allah'tan şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - BAKÜ