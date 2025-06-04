Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, Kurtulmuş'u Tebrik Etti

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'u telefonla arayan Gafarova, yeniden Meclis Başkanı seçilmesinin hem TBMM hem de Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Gafarova ve Kurtulmuş, ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı bayram tebriklerini iletti.