Azerbaycan, İran medyasını yasa dışı ilan etti

Azerbaycan, İran merkezli televizyon kanalı Sahar TV ile Mehr Haber Ajansı'nın faaliyetlerini ülkede yasa dışı ilan etti.

Azerbaycan ile İran arasında medya gerilimi yaşandı. Azerbaycan Medya Gelişim Ajansı (MEDİA), İran İstihbarat Bakanlığı'nın Azerbaycan Devlet Televizyonu'nu (AzTV) "düşman medya kuruluşları" listesine almasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, karşılıklılık ilkesi kapsamında İran merkezli televizyon kanalı Sahar TV ile Mehr Haber Ajansı'nın ülkede yasa dışı kabul edildiği bildirildi.

"İran'ın AzTV'yi de düşman medya kuruluşları listesine dahil etmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz"

MEDİA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran İstihbarat Bakanlığı'nın bazı yabancı medya kuruluşları ile birlikte AzTV'yi de düşman medya kuruluşları listesine dahil etmesi ve bu kuruluşlarla iş birliği yapan kişileri cezai sorumlulukla tehdit etmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Şüphesiz ki, Azerbaycan, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini korumaya kararlı olmakla birlikte, karşılıklılık ilkesinin uygulanmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle, Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Hakkında Kanunu'nun 11.4. maddesi kapsamında, diğer devletler Medya Siciline kayıtlı gazetecilerin mesleki faaliyetlerine özel kısıtlamalar getirirse, Azerbaycan da bu kısıtlamaları getiren devletin gazetecilerine de aynı kısıtlamaları getirilebilir" denildi.

"Azerbaycan'da faaliyet gösteren gazetecileri iş birliğinden kaçınmaya çağırıyoruz"

İran'ın iki medya kuruluşunu hedef alan açıklamada, "İlgili maddenin gerekleri ve karşılıklılık ilkesi göz önünde bulundurularak, Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyet gösteren ve ülkemizin egemenliğine, anayasal yapısına, toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine karşı propaganda yapan Sahar TV kanalı ile Mehr Haber Ajansı ve bu kuruluşların temsilcilerinin faaliyetleri Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı sayılır. Azerbaycan'da faaliyet gösteren tüm medya kuruluşlarını ve gazetecileri, ülkemizin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyet gösteren yukarıda belirtilen medya kuruluşları ve ilgili temsilcileriyle iş birliğinden kaçınmaya çağırıyoruz. Medya alanındaki uluslararası iş birliğinin yalnızca karşılıklı saygı ve gazetecilerin mesleki bağımsızlığı temelinde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı