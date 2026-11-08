Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı