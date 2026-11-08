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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur."

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır ve bizim kadar birbirine yakın başka halk ve devlet yoktur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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