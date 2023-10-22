Ayvacık'ta 34 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda minibüste bulunan 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gece saatlerinde Ayvacık ilçesi Tuzla köyü yakınlarında şüpheli görülen 34 ZL 8790 plakalı minibüs durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada 13'ü erkek, 10'u kadın, 11'i çocuk olmak üzere toplamda 34 kaçak göçmen ile organizatör M. Ç. ve M.D. yakalandı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürerken, kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.