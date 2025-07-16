Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu Toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu,??????? AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları belirlendi.

Komisyon başkanı Mertoğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çatısı altında "Ayrımcılığın Önlenmesi" adıyla ilk defa bir komisyonun kurulduğunu belirtti.

Komisyonun çalışma takvimine ilişkin bilgiler paylaşan Mertoğlu, Türkiye'de ayrımcılığın önlenmesine ilişkin çalışmalar yapan farklı kurum ve kuruluşlar olduğunu, bunların başında ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) geldiğini söyledi.

Mertoğlu, TİHEK, üniversiteler ve insan haklarıyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşeceklerini kaydetti.