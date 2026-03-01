Haberler

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail-ABD saldırısında yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.

İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Devlet Televizyonu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayın sırasında ekranda Kur'an-ı Kerim okunurken, Hamaney'in vefatına ilişkin anons yapıldı. Bakanlar Kurulu ise, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini duyurdu. - TAHRAN

