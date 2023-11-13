Aydınlı Basın Mensupları Nazilli'deki Saldırıları Kınadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ve basın mensubunun darp edilmesi olayının ardından Aydınlı basın mensupları bir araya gelerek saldırıları kınadı. Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti, saldırıya uğrayan gazeteci ve polis memuruna destek vermek amacıyla toplandı. Konuşmaların ardından gazeteciler, alkışlı protesto ile programı sonlandırdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 gün önce polis ve basın mensubunun darp edilmesi olayının ardından Aydınlı basın mensupları Naziili'de toplanıp saldırıları kınadı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC), önceki gün Nazilli'deki alkollü bir mekanda saldırıya uğrayan gazeteci Günay Pabuşçu ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuruna destek olmak ve olayı kınamak için bir araya geldi. Belediye Meydanında toplanan gazetecilere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Tulumbacı da destek verdi.

"Biz onurlu mücadelemize her zaman devam edeceğiz"

Yaşadıklarını anlatan Günay Pabuşçu: "Arkadaşlarımla mekanda bulunuyordum. Olay çıktığını görünce gazetecilik refleksi ile yaşananları kayıt altına aldım. Daha sonra çalışanlar tarafından darp edilerek görüntülerim silindi. Olayın ardından şikayetçi olduğumu ve şahısların gözaltına alındığını bilmenizi isterim. Burada toplanmamızın amacı Günay'ın başına gelen başkasının başına gelmesin. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Biz onurlu mücadelemize her zaman devam edeceğiz" dedi.

"Mesleğimize sahip çıkıyoruz"

Nazillili meslektaşlarına destek vermek ve saldırıyı kınamak amacıyla çok sayıda basın mensubu ile ilçeye gelen Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, yaptığı konuşmada Nazilli'ye sadece meslektaşlarına değil mesleğe sahip çıkmak için geldiklerini ifade ederek: "Söz konusu gazetecilik olduğunda bu tablo her zaman olacaktır. Hangi meslektaşımızın saçının teline zarar gelse biz bu güçlü duruşu her zaman sergileyeceğiz. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

"Savcılığı göreve çağırıyoruz"

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ise; "Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar ifade ve basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Sorumluluk sahibi tüm çevrelerin basın ve ifade özgürlüğü noktasındaki görevlerini yerine getirmelerini ve demokrasinin güvencesi olan gazetecilere saldırı yapılmaması yönünde sorumlu davranmalarına davet ediyoruz. Gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla ödüllendirilmemeleri için Nazilli ve Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nı göreve çağırıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından gazeteciler, alkışlı protesto ile programı sonlandırdı. Belediye Meydanındaki etkinliğin ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne de giden basın mensupları Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - AYDIN