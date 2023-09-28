Aydın Valisi Yakup Canbolat, Priene Antik Kenti ve Doğanbey'i ziyaret etti

Bursa Valiliğinden Aydın Valiliğine atanan Yakup Canbolat, Aydın'ın ilçelerini gezmeye ve yakından tanımaya devam ediyor. Söke'de Priene Antik Kenti ve Doğanbey'i ziyaret eden Vali Canbolat, tarihi ve doğa alanları hakkında bilgiler aldı.

Yaklaşık bir ay kadar önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bursa Valiliğinden Aydın Valiliğine atanan Yakup Canbolat, Aydın'ın ilçelerini gezmeye ve yakından tanımaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde kamu kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelmesinin yanında yörenin önemli tarihi ve doğa alanlarını da gezmeyi ihmal etmeyen Vali Canbolat Söke'de Priene Antik Kenti ve Doğanbey/Karina bölgesini de ziyaret etti.

Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Priene Antik Kenti'ni ziyaret eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, Antik Kent ile ilgili kazı ekibinden Araştırma Görevlisi Buğra Kuru'dan bilgiler aldı. Antik Kent gezisinde Vali Canbolat'a, Söke Kaymakamı Ali Akça ve Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam da eşlik etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat daha sonra Doğanbey'de bulunan tarihi Rum Köyü ve burada yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi tanıtım merkezini ziyaret etti. Vali Canbolat burada da Millipark Müdürü Özcan Mersin ve Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt'tan bilgiler aldı. - AYDIN