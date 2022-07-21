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Aydın politika: Söke'de Serçin Mahalle muhtarı görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Aydın politika: Söke'de Serçin Mahalle muhtarı görevden alındı

Aydın haber: Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay görevden alındı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay görevden alındı.

Serçin Mahalle muhtarının Mustafa Çay'ın yargılandığı bir davadan kaynaklı olarak idari kurul kararıyla görevden alındığı öğrenildi. Muhtar Çay'ın görevden alındığı bilgisini doğrulayan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin, "Serçin Muhtarı Mustafa Çay, yargılandığı bir davadan kaynaklı olarak mahkeme kararına istinaden görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çay'ın yerine ikinci aza Hüseyin Özbaş'ın görevlendirildiği belirtildi.

Serçin Mahalle muhtarı Mustafa Çay, 2015 yılında Muhtar Durmuş Kavak'ın vefatından sonra birinci aza olarak Muhtarlık görevine atanmıştı. Daha sonra Mustafa Çay 2019 yılı yerel seçimlerinde yeniden Serçin Mahalle Muhtarlığı görevine seçilmişti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Çay Aydın Çay Politika Haberler

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