Aydın'da Oy Zarfından 'Adalet İstiyoruz' Notu Çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kırçiçeği Anadolu Lisesi’nde 1046 numaralı sandıktaki oy sayımı sırasında bir zarftan oy pusulasıyla birlikte “Adalet istiyorum. 1 günle 17 yıl geç emeklilik adil değildir. Adı adalet olan partiye duyurulur" notu çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşın oy pusulası geçersiz sayıldı.

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kırçiçeği Anadolu Lisesi'nde 1046 numaralı sandıktaki oy sayımı sırasında bir zarftan oy pusulasıyla birlikte "Adalet istiyorum. 1 günle 17 yıl geç emeklilik adil değildir. Adı adalet olan partiye duyurulur" notu çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşın oy pusulası geçersiz sayıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kırçiçeği Anadolu Lisesi'nde oy sayımı sırasında 1046 nolu sandıktan bir zarfın içerisinde oy pusulası ile birlikte A4 ebadında bir kağıda yazılan not çıktı. Notta, "Adalet istiyorum! 1 günle 17 yıl geç emeklilik adil değildir. Adı adalet olan partiye duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşın oy pusulası, zarftan not çıkması nedeniyle geçersiz sayıldı.