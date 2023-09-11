Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Umurlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, mahalle muhtarları ve CHP yöneticileri de hazır bulundu. Muhtarlar, yapılan yol yatırımları için Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merkez Umurlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Çerçioğlu'na ziyarette, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve önceki dönem CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin eşlik etti.

Umurlu Mahallesi Muhtarı Soner Avşar, Armutlu Mahallesi Muhtarı Kazım Bilir, Kuyucular Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ergün ve Terziler Mahallesi Muhtarı Ramazan Şen, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na özellikle mahallelerinde yapılan yol yatırımları için teşekkür etti.

ASKİ ekiplerinin de her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğunu söyleyen muhtarlardan Soner Avşar, "Büyükşehir Belediyesi mahallemize tayyare indirilebilecek yol yaptı. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.