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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

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Politika Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in akşam saatlerinde hastaneyi hedef almasını kınayıp, 'Masum insanları hedef alan her saldırı insanlık suçudur' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in akşam saatlerinde hastaneyi hedef almasını kınayıp, "Masum insanları hedef alan her saldırı insanlık suçudur" dedi.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabından "İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef alarak sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masum insanları hedef alan her saldırı insanlık suçudur. Bölgede barışın bir an önce sağlanmasını temenni ediyorum" paylaşımında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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