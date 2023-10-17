Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in akşam saatlerinde hastaneyi hedef almasını kınayıp, "Masum insanları hedef alan her saldırı insanlık suçudur" dedi.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabından "İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef alarak sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masum insanları hedef alan her saldırı insanlık suçudur. Bölgede barışın bir an önce sağlanmasını temenni ediyorum" paylaşımında bulundu. - AYDIN