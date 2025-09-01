Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilk kez AK Parti Aydın İl Başkanlığını ziyaret etti. Çerçioğlu'nu İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekilleri ve partililer karşıladı.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilk kez Aydın İl Başkanlığını ziyaret etti. Çerçioğlu'na AK Parti'ye geçen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti. AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekilleri, MKYK üyesi ve partililer, Çerçioğlu'nu karşıladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, "Bugün daha önce 14 Temmuz'da ağustosta partimizin 24. Kuruluş yıl dönümünde AK Parti ailesine ailemize katılan Sayın Özlem Çerçioğlu, büyükşehir belediye başkanımız ve Söke, Sultanhisar ve Yenipazar Belediye Başkanlarımız AK Parti İl Başkanlığımızı ziyarete geldiler. Kendilerine hoş geldiniz, ayağınıza sağlık" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Özlem Çerçioğlu, "Bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayır teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın İl Başkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra biz hizmetlerimizle konuşacağız" diye konuştu.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,