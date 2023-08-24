Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Aydın'da görev yapan 2 vali yardımcısının görev yeri değişirken, Aydın'a 3 yeni vali yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 491 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Aydın'da görev yapan 2 vali yardımcısının görev yeri değişirken, Aydın Valiliği'ne 3 yeni vali yardımcısı atandı.

Bu çerçevede Aydın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Yalçın Yılmaz ise Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atandı.

Konya Meram Kaymakamı olarak görev yapan Ali Murat Kayhan, Muğla Ortaca Kaymakamı olarak görev yapan Meral Uçar ve Uşak Vali Yardımcısı olarak görev yapan Kamuran Mustafa Ballı, Aydın Vali Yardımcılığı görevine atandı. - AYDIN