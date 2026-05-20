Avusturya'da Saraybosna'daki "savaş turizmi" için keskin nişancılık soruşturması

Avusturya, Saraybosna Kuşatması sırasında 'savaş turizmi' amacıyla Sırp keskin nişancılara para ödeyerek Bosnalı sivilleri vurdukları iddia edilen iki şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Bosna-Hersek'te 11 binden fazla Bosnalı sivilin hayatını kaybettiği 1992-1995 yılarındaki Saraybosna Kuşatmasına hafta sonları katılarak "savaş turizmi" amacıyla insanları öldüren keskin nişancılar soruşturması Avusturya'ya uzandı. İtalya'nın ardından Avusturya'da da Saraybosna Kuşatması sırasında sivilleri eğlence amacıyla öldürmek için para ödedikleri iddia edilen ve "hafta sonu keskin nişancıları" olarak adlandırılan grubun üyesi oldukları belirtilen iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan'da başlatılan soruşturma sürecinde biri Avusturya vatandaşı ile henüz kimliği belirlenemeyen iki şüphelinin suçlandığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da keskin nişancı turları olarak adlandırılan faaliyetlere katıldıkları, bunun için yabancı uyruklu kişilere para ödedikleri şüphesi bulunduğu kaydedildi.

Avusturya medyasında yer alan haberlerde ise, soruşturmanın İtalya'daki benzer soruşturmaya dayanmadığı, ülke içinde yapılan bir ihbar sonrası harekete geçildiği bildirildi. Haberlerde Avusturya vatandaşı olan şüphelinin 60 yaşında olduğu, 1992-1995 yılları arasında sivilleri vurmak için Saraybosna'ya gittiği, bu gidişlerini de zararsız av gezileri olarak gizlediği bilgisine de yer verildi. Haberlerde savcılığın daha fazla ayrıntı paylaşmadığı, soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği de belirtildi.

Hafta sonu keskin nişancıları nasıl ortaya çıktı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatmasına dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turları ile Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı. İddialar arasında eğlence için Bosnalıları öldüren keskin nişancıların günümüz parasıyla 80 ile 100 bin euroya varan ödemeler yaptıkları da yer alıyor. İddialara göre, kuşatma sırasında İtalya'dan cuma akşamları Saraybosna'ya geçen keskin nişancılar hafta sonunu bölgede geçirdikten sonra pazar gecesi İtalya'ya geri dönüyordu.

Saraybosna'da bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü

Saraybosna'da 5 Nisan 1992'de başlayan ve modern savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen Saraybosna kuşatması sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Kuşatma sırasında en az 53 çocuk keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş, çocukların en sık hedef alındığı yerler ise oyun parkları olmuştu. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
