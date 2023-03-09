Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Rusya'nın saldırıları savaş suçu" Politika Haberleri Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği son füze saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği son füze saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği 5 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısına Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklama ile kınayarak tepki gösterdi. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarına düzenlenen füze saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın sivilleri ve enerji altyapısını kasıtlı olarak hedef alması bir savaş suçudur. Ukrayna'nın AB yolundaki reform çabalarında ilerlemeye devam etme konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendiriyor" dedi. - BRÜKSEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Ukrayna Rusya Politika Haberler

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