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Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi: "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir.

Politika Haberleri

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi: "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir.

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi: " Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği Türkiye Politika Haberler

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