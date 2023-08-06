Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi: "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir.
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Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi: "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir.
Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi: " Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika