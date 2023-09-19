Avrupa Birliği'nin "Türkiye" raporu Bahçeli'yi küplere bindirdi: AB ile doğmadık, AB ile de ölmeyiz

Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar içinde yeniden başlatılamayacağı yönünde bir rapor kabul etmesi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi küplere bindirdi. Bahçeli, "Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz. AB'nin Türkiye'yi üye almak gibi bir hedefi yoktur. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz." ifadelerini kullandı.

Mhp lideri Devlet Bahçeli, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2022 yılı Türkiye raporunda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtmesine tepki gösterdi. MHP lideri, "Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz." dedi.

"60 YIL KAYBETTİK"

MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AB ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamıştır. Bir aldatma ve oyalama süreci hep canlılığını korumuştur. Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz. AB'nin Türkiye'yi üye almak gibi bir hedefi yoktur. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Türkiye çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. NATO'ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı 2022 yılı Türkiye raporu geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Raporda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilirken, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu. Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğine en kısa sürede onay vermesi istendi.