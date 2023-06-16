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Avrupa Alevi Düşünce Derneği, Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı

Avrupa Alevi Düşünce Derneği, Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı

Politika Haberleri

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.

Abbasoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yapılan demokratik seçimlerin sonucunu ve halkın tercihini protesto etmenin en başta ülke halkına saygısızlık olduğunu belirtti.

Çağdaşlığın en önemli temelinin demokrasi ve özgür bir irade, gelişmiş toplumların önceliğinin de hep demokrasi olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, "Avrupa Alevi Düşünce Derneği olarak sevgiden, barıştan ve eşitlikten yana olan tavrımız her daim demokrasinin yanında olacaktır ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle Türkiye'nin çağdaşlaşmadaki serüveni çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Politika

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