Av. Özkan Öztürk: İstinaf mahkemesinin usulden ret verme durumu olabilir

Avukat Özkan Öztürk, Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'a CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesini değerlendirdi. Öztürk, "Dava süreci ülke içinde ve dışında merakla bekleniyordu ancak hukuki altyapısı olmayan bir davaydı" dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi. Kararın ardından süreci değerlendiren Avukat Özkan Öztürk, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın konuğu olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GEREKÇELİ KARAR 1 AY İÇİNDE TARAFLARA TEBLİĞ EDİLECEK"

Öztürk, mahkeme kararının ardından sürecin tamamlanmadığını belirterek, "Gerekçeli karar 1 ay içerisinde taraflara tebliğ edilecek" dedi.

"HUKUKİ ALTYAPISI OLMAYAN BİR DAVA SÜRECİNİ OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE ÖNEMSEDİK"

Davanın hukuki dayanağının zayıf olduğunu vurgulayan Öztürk, "Dava süreci ülke içinde ve dışında merakla bekleniyordu. Ancak hukuki altyapısı olmayan bir dava sürecini olağanüstü bir şekilde, hukuk literatüründe önemsedik" ifadelerini kullandı.

"İSTİNAF MAHKEMESİNİN USULDEN RET VERME DURUMU OLABİLİR"

Öztürk, davanın başından itibaren usulen reddedilmesi gerektiğini savunarak, "Bu dava ilk açıldığı andan itibaren usulen reddedilmeliydi. Aylarca hukuk gündemimizde kaldı, enerjimizi boşuna harcadık" dedi.

İstinaf sürecine de değinen Öztürk, "İstinaf mahkemesinin usulden ret verme durumu olabilir" ifadeleriyle davanın sonraki aşamalarına dair ipuçları verdi.

