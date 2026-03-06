Ankara'da dernek çalışanları iftarda buluştu

Atayurt Birlik ve Kültür Derneği çalışanları Ankara'da bir iftar yemeğinde bir araya geldi.

Atayurt Birlik ve Kültür Derneği Ankara'da bir lokantada iftar programı düzenledi. İftar programında konuşan Atayurt Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Haki Güner, "Atayurt Birlik ve Kültür Derneği olarak, hepiniz bu yemeğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ramazan'ın getirmiş olduğu birlik, beraberlik ve şefkat içerisinde gücümüzün birliğimizin güçlenmesi ve bugünkü bu Ramazan'ın iftarın feyizinden, feyizlenmek adın tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz" dedi.

Programda konuşan Atayurt Birlik ve Kültür Derneği kurucusu ve Huzur Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Baykal ise, "Derneğimiz hem ülkemizde, hem Türki cumhuriyetler de bulunan Türk kardeşlerimize olan ve aynı zamanda İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizle itibar sağlamak için kurulmuş. Kültüre, ticari ve diğer konularda özellikle çalışma sağlamak için kurulmuştur. Ben bu vesileyle buraya katılmaktan onur duydum, mutluluk duydum ve huzurlarınızda sayın başkana teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı