Atama törenine damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkondan seslenenleri duyunca espriyi patlattı

Haliç Kongre Merkezi'nde 45 Bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona basmak için salondan birkaç kişiyi yanına çağırdı. O anlarda balkon bölümünden seslenenleri duyan Erdoğan, "Balkona mı bakayım? Balkon konuşması için mi?" diyerek salondakileri kahkahaya boğdu.