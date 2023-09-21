Atakum Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluşuyor

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Komşularımızla Buluşuyoruz' sloganıyla vatandaşlarla bir araya geliyor. Vatandaşların Başkan Deveci'ye taleplerini ileteceği toplantı, Özgecan Kadın Danışma Merkezi bahçesinde 22 Eylül Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 'Komşularımızla Buluşuyoruz' başlığıyla düzenlenecek toplantıda vatandaşlarla bir araya geliyor. Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde Özgecan Kadın Danışma Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek toplantıda Atakumlular, Başkan Deveci'ye taleplerini iletecek.

BELEDİYE BÜTÇESİNDE DOĞRUDAN SÖZ HAKKI

'Komşularımızla Buluşuyoruz', 'Benim Kentim',' Benim Belediyem', 'Benim Bütçem' ve 'Atakum için Birlikteyiz' sloganlarıyla düzenlenecek toplantı, katılımcı bütçe çalışmalarının devamı niteliği taşıyor. Atakumluları belediye bütçesinde doğrudan söz sahibi yapacak, Karadeniz'in ilk katılımcı bütçesi için geçen yıl eylül ayında çalışma başlatılmıştı. Paris, Seul, Madrid gibi dünyanın önde gelen kentlerinde uygulanan katılımcı bütçe modeliyle vatandaşların talepleri doğrultusunda öncelikli çalışmalar belirleniyor. Atakumluların hayallerindeki kent için konuşacağı 'Komşularımızla Buluşuyoruz' toplantısı, 22 Eylül Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.