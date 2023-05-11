Atakum Belediye Başkanı Deveci: Yerel yönetimlerin temel görevi demokrasi oluşturmak

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Millet İttifakı Adayları Buluşması'nda yerel yönetimlerin temel görevlerinden birinin kentte demokrasi oluşturmak olduğunu belirterek, "Hem siyasi partiler, hem sivil toplum örgütleri hem de kentte yaşayanlar el birliği ile bunu yapabilmeliler" dedi.

Başkan Deveci, Samsun'da yaşayan Ordulular tarafından düzenlenen Millet İttifakı Adayları Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi. Buluşmada Deveci, derneklerin kent yaşamına önemli katkıları olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Dernekler içinde yaşadığımız kent kültürünü edinmeliler, kendi kültürlerini de aktarmalılar. Demokrasiyi var edecek, güçlendirecek ve yaşam biçimi haline dönüştürebilecek olan gücün bir ayağı, sivil toplum örgütleridir. Her birey, yurttaşlık bilincine ulaşırsa ve yurttaşlık sorumluluğunu yerine getirebilirse; kim yönetirse yönetsin, halka istediğini yapamaz. Çünkü o, itiraz eden soran sorgulayan ve demokratik bir ülkenin peşinde olan ve o hak ile hukuku anayasadan alan bir yurttaş, bireydir. Bizim bu demokrasi kültürünü oluşturmamız gerekir. Yerel yönetimlerin temel görevi bu. Hem siyasi partiler hem sivil toplum örgütleri hem de kentte yaşayanlar el birliği ile bunu yapabilmeliler."

Buluşmada, Atakum Belediyesi'nin turizmin sektörünün paydaşlarıyla düzenlediği Orta Karadeniz Turizm Paneli ile ilgili bilgi veren Deveci, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin turizmde önde gelen isimleri ile Karadeniz için neler yapabileceğimizi konuştuk. Karadeniz'e bir hafta, on günlüğüne gelen turistler için ne yapabiliriz? Karadeniz'e gelen insanları nerelerde ağırlayabiliriz, nereleri gezdirebiliriz ve neyi sunabiliriz? Türkiye'nin başka yerlerinden turistleri buraya nasıl getirebiliriz? Bu konuda çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı takip etmenizi ve katkı sunmanızı rica ediyorum."