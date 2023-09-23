Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci : "Artık aramızda gizli saklı bir şey kalmayacak. Şeffaf olunacak"

SAMSUN - Vatandaşlar ile mahalle toplantısı yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Artık aramızda gizli saklı bir şey kalmayacak. Şeffaf olunacak. Yanlış ise yanlış, eksik ise eksik her şeyin bilinmesi gerekiyor" dedi.

Atakum Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinlemek için mahalle toplantısı düzenledi. Atakum Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen mahalle toplantısında Başkan Deveci, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi, notlar aldı.

"Eksikleri tespit edeceğiz ve daha sonra o eksikleri gidermeye çalışacağız"

Mahalle toplantısında konuşan Başkan Deveci, "Siz konuşacaksınız, eksikleri söyleyeceksiniz. Sizden hem öneriler hem de eleştiriler istiyorum. Eksikleri tespit edeceğiz ve daha sonra o eksikleri gidermeye çalışacağız. Bu kentte birlikte yaşıyoruz ve sizin verginizi kullanıyoruz. Daha önce de sizin verginiz ile bu kent yönetilmişti. Artık aramızda gizli saklı bir şey kalmayacak. Şeffaf olunacak. Yanlış ise yanlış, eksik ise eksik her şeyin bilinmesi gerekiyor. Çünkü biz kardeşçe, arkadaşça, komşu anlayışı içinde birbirimize sarılamazsak buradan çıkamayız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yol şikayetleri ve kreş eksikliği taleplerini değerlendiren Başkan Deveci, "Yapı birim fiyatları haziran ayının sonlarına doğru açıklandı. İhaleye çıktık, ağustos ayının ortasında bitti. Ağustosun sonlarına doğru yol yapmaya başladık. Son zamanlarda yağan yağmurlar 700-800 kilometre yolumuzu bozdu. Şimdi hem fen işleri müdürü hem de bundan sorumlu başkan yardımcılarımız bunları not alıyorlar. Bizlere söylediklerinizi biliyoruz. Nerede ne eksik var biliyoruz. Bu yazışmalar belirli bir merkezde toplanıyor. Şimdi sırayla bunları yaparak devam ediyoruz. Kreş konusunda ben çalışanlarımıza 'bu çocuklar bize emanet, sizin çocuklarınızdan daha kıymetlidirler'. O hassasiyeti gösteriyoruz. Kreş işletenlerle rekabet etmiyoruz. Karayolları bölgesinde de kreş eksikliğimiz var. Kiralık yer bakalım dedik, uzun bir süre bizlere tasarruf genelgesi nedeniyle yer kiralatmadılar. Orada bir iktisadi işletme kurduk. İşçi çalıştırmak için izin almak gerekiyor. O izin verecek kurumları 'bu belediye bütçesi değil, bu kendi bütçesini kendisi yapıyor, bunun için işçi alma yasağı burada uygulanmaması gerekir' lafını ben 4,5 yıldır anlatamadım. Ama kreş için yerler hala bakmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle toplantısı soru ve cevapların ardından toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.