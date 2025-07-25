Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
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Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
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Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada harekat mesajı veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IDEF 2025'in üçüncü gününde MKE standını ziyaret ederek sergilenen silah ve mühimmatları inceledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın üçüncü gününde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) standını ziyaret etti. yerli ve milli silahları inceleyen Bakan Fidan'ın ziyaretine ilişkin görüntülerini izleyenler "Silah konusunda uzman gibi... Belki de bir yerlere mesaj verdi" demekten kendini alamadı.

"AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYDUK"

Bakan Fidan'ın ziyareti sonrası Makine ve Kimya Endüstrisi'nden yapılan açıklamada "Standımızı ziyaret eden Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ağırlamaktan onur duyduk. Sergilediğimiz mühimmat ve silahları yakından inceleyen Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

HAREKAT MESAJI VERMİŞTİ

Bakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada "Şiddet kullanarak, bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz" diyerek harekat mesajı vermişti.

İşte o anlardan kareler;

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

geleceğin cumhurbaşkanı

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