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ARTVİN Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

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Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Acar, partisinin ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradığını belirtti.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Acar, "Cumhuriyet Halk Partisi Şavşat ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı CHP'li Nihat Acar, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Acar açıklamasında, "Küçük belediyelerin kolay kolay girmeye cesaret edemeyeceği altyapı ve doğal gaz gibi çok zor hizmetlerin altına girdim. Kalıcı hizmetlere imza attım. Bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladı. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Ancak, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Nihat Acar Belediye Politika Güncel Haberler

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