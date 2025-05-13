DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Arnavutluk'ta Genel Seçim Sonuçları: Edi Rama 4. Dönemini Garantiledi

Arnavutluk'ta Genel Seçim Sonuçları: Edi Rama 4. Dönemini Garantiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 90'ı sayılırken, mevcut Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi, oyların yüzde 52.14'ünü alarak dördüncü dönemini kazandı. Eski Başbakan Sali Berisha'nın koalisyonu ise yüzde 34.43 oy aldı.

Arnavutluk'ta pazar günü yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 90'ı sayılırken, mevcut Başbakan Edi Rama 4. dönemini garantiledi.

Arnavutluk'ta pazar günü yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 90'ı sayıldı. Oy sayımı devam ederken toplamda 5 bin 225 sandıktan 4 bin 904'ü sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan Edi Rama'nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS) oyların yüzde 52.14'ünü aldı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Sosyalist Parti, 140 sandalyeli mecliste 82 sandalye elde etti. Dördüncü Rama dönemine kesin gözüyle bakıldığı seçimde eski Başbakan Sali Berisha'nın başını çektiği ve aralarında eski Cumhurbaşkanı İlir Metat'nın da olduğu koalisyon ise yüzde 34.43 oy alarak mecliste 52 sandalye kazandı.

Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 3 milyon 713 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Arnavutluk'ta seçime katılma oranı yüzde 42.16 olarak açıklandı.

Yurt dışında yaşayan Arnavut vatandaşları ilk kez oy kullandı

Yurt dışında yaşayan Arnavut vatandaşları da bu yıl ilk kez oy kullandı. Kesin sonuçların hafta sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.