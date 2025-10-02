Arnavutluk Başbakanı Rama, Trump'ın Arnavutluk ve Ermenistan'ı birbiriyle karıştırmasını tiye aldı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarında İngilizce karşılıkları birbirine benzer olan Arnavutluk (Albania) ve Ermenistan'ı (Armenia) sık sık karıştırması ile dalga geçti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen 7. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayaküstü sohbet etti. Fransız lider Macron'a hitap eden Rama, "Bize bir özür borçlusunuz. Çünkü Başkan Trump'ın Arnavutluk ve Azerbaycan arasında mümkün kıldığı barış antlaşması için bizi tebrik etmediniz" dedi.

Rama'nın sözleri Azerbaycan lideri Aliyev'i kahkahalara boğarken, Macron, şakayla "Bunun için özür dilerim" diye cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında uzun bir geçmişi olan düşmanlıkların sona erdirilmesine yönelik çabalarından bahsederken defaatle "Armenia" (Ermenistan) yerine "Albania" (Arnavutluk) ifadesini kullanmıştı. Geçtiğimiz ay Amerikan basınına yaptığı açıklamada Trump, "Çözülemez denilen savaşları çözdüm. Azerbaycan ve Arnavutluk arasındaki savaş uzun yıllardır devam ediyordu ve başbakan ile cumhurbaşkanını ofisimde ağırladım" demişti. Trump, yine geçtiğimiz ay İngiltere'yi ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, aynı hatayı tekrarlamış ve, "Azerbaycan" ve "Arnavutluk" arasındaki savaşa çözüm bulduklarını söylemiş, bir kez daha biri Balkanlar ve diğeri Güney Kafkasya'daki iki ülkeyi birbiriyle karıştırmıştı. Donald Trump, ağustos ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlamış ve Güney Kafkasyalı liderler, bir barış antlaşması imzalayarak çatışmaları sona erdirme ve Washington ile ilişkilerini geliştirme taahhüdünde bulunmuştu. - KOPENHAG