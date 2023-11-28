Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP'den aday adaylığı için başvurusunu yaptı

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde CHP'den Ardahan belediye başkan aday adayı olan mevcut Başkan Faruk Demir, başvuru dosyasını teslim etti. CHP'den Ardahan belediye başkan aday adaylığı için mevcut Başkan Faruk Demir, CHP İl Başkanlığına gelerek, aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti. Partililerin büyük desteğini arkasına alan Faruk Demir, geniş katılımla parti binasına gelerek başvuru dilekçesini İl Başkanı Yalçın Taştan'a teslim etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Faruk Demir, "2019 yılında Ardahan'da özverili çalışmalarımızla halkımız bize yüzde 52 ile 5 yıllığına şehrin emanetini verdi. 5 yıllık karnemiz ile 31 Mart 2024 tarihinde halkın karşısına tekrardan çıkacağız. Çok mutluyum, hiçbir tereddüdümüz yok, mevcudun üstüne koyarak seçimden tekrardan zaferle çıkacağız" dedi.

2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi yine aynı özveri ile çalışacaklarını kaydeden Başkan Faruk Demir şunları söyledi; "Ardahan merkez dahil olmak üzere 5 ilçede de başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Ardahan'ı beceriksiz insanlara bırakamayız. 31 Mart 2024 te yapılacak olan yerel seçimlere kadar hep birlikte çok çalışacağız. Belediye başkanlığını alarak hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. - ARDAHAN