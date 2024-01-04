Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ilçesinde Mezarlık Hizmet Birimi yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ilçesinin ihtiyaçları doğrultusunda, içerisinde gasilhane ve morgda bulunduran Mezarlık Hizmet Birimi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ihtiyaçları karşılamak adına, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akseki ilçesinde uzun zamandır ihtiyaç duyulan gasilhane ve morg çalışmaları tamamlandı. Akseki Mezarlığı içerisine yeni inşa edilen Akseki Mezarlığı Hizmet Birimi'nin içerisinde bulunan gasilhane ve morg hizmet vermeye başladı. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayan, modern ve geniş bir şekilde inşa edilen Akseki Mezarlığı Hizmet Birimi mezarlığa yakın olması sayesinde vatandaşın cenaze işlemlerini kolaylaştırmış olacak.

Mezarlıklarda bakım sürüyor

Akseki ilçesinde, cenaze hizmetlerinin yanı sıra 51 mahalle mezarlığında da düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Akseki'ye bağlı 51 mahallenin tamamındaki mezarlıklarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, mezarlık temizlikleri, mezarlık etrafını tel çitle çevirme, mezarlık içinde kilit taşı ile yürüyüş yolu yapımı, musalla taşı ve namazgah yapımı, duvar yapımı ve onarımı, demir kapı yapımı gibi çalışmalar sürdürülüyor.

"Vatandaşın talepleri çözüme kavuşturuluyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi Şube Müdürü Olcay Şimşek Kurnaz, Akseki ilçesinde uzun zamandır süregelen bir gasilhane ve morg sorunu olduğunu, Akseki'de yapılan muhtarlar toplantısında, bu sorunun muhtarlar tarafından dile getirildiğini belirtti. Kurnaz, "Muhtarların bu talebi sonrası çalışmalara bir an önce başladık. Kısa süre içerisinde, içerisinde morg ve gasilhane hizmetlerinin de bulunduğu Mezarlık Hizmet Birimi'nin inşası tamamlandı. Yakın zamanda da Mezarlık Hizmet Birimi'ni hizmete sunduk. Ayrıca mahalle sakinlerimizden, mezarlıklar için bakım ve onarım talebi çok fazlaydı. O konuda da mezarlık bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

"Eski morg yetersizdi"

Akseki Boğaz Mahalle Muhtarı Mustafa Soylu da "Akseki ilçemizde morg ve gasilhane sorunumuz vardı. Eski morg hastanedeydi. Kapasite ve mezarlığa ulaşım olarak sorun yaşanıyordu. En son yapılan muhtarlar buluşmasında 4 merkez mahalle muhtarı olarak isteklerimizi belirtmiştik. Bu sorun Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Son derece yerinde ve faydalı bir yatırım oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA